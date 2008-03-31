Ваші руки розкажуть все про здоров`я

Важливі проблеми з внутрішніми органами можна визначити за станом і відтінком шкіри, а також температурою рук людини, переконаний російський професор Михайло Виноградов. Тільки медичні факти, і ніякої хіромантії!

Підвищена пітливість долонь - частий супутник невротичних станів, зумовлених підвищеною тривожністю.

Холодні руки на тлі блідості шкіри й вологості долонь - прояв порушення регуляції судинного тонусу й вегетативної нервової системи (так може бути у разі гіпотонії, вегетосудинної дистонії).

Холодні пальці й нігті із синюватим відтінком свідчать про порушення кровопостачання. Найчастіші причини - серцева недостатність, діабет.

Коричнюваті пігментні плями на тильному боці долонь вказують на порушення діяльності кишечнику, застій жовчі. Пігментні плями у літніх людей - про вікові зміни, зниження вироблення в шкірі меланіну.

Сухі гарячі долоні нерідко бувають у людей, котрі страждають від хронічних легеневих хвороб (обструктивні стани, туберкульоз).

Морквяний відтінок долонь - сигнал про запалення печінки. У дітей може бути одним із проявів харчової алергії, найчастіше на цитрусові.

Жовтувата шкіра кистей сигналізує про порушення відтоку жовчі (можуть бути проблеми з жовчним міхуром, підшлунковою залозою, а також у разі хронічних проблем із печінкою).

Здуті, чітко окреслені сині вени на тильному боці долоні, але без вузликів - прояв ускладнень венозного відтоку (може бути у разі ішемії серця, порушення функції серцевих клапанів, тромбофлебіту).

Асиметричне посмикування рук (коли одна рука тремтить більше за іншу) - ознака неврологічних порушень мозку, початок хвороби Паркінсона. Симетричне тремтіння, що виникає у разі психічного напруження, - прояв неврозу.

Судоми рук можуть спричинити: залізодефіцитна анемія, нестача кальцію й судинні порушення (облітеруючий ендартеріїт).

Суха шкіра на ліктях може бути від нестачі жиророзчинних вітамінів А і Е, - сигналізує про порушення жирового обміну (наприклад, після твердих дієт), поява мозолеподібних бляшок - ознака старіння.

Венозний малюнок на зовнішньому боці долоні з вираженими вузликами - ознака порушень холестеринового обміну у разі розвитку атеросклерозу або діабету.

Часті синці на руках, що невідомо звідки взялися, свідчать про ламкість судин і порушення зсідання крові.

Підвищена чутливість кистей рук до холоду - ознака холодової алергії (вона частіше буває у жінок, супроводжується ознобом і покашлюванням). У разі недостатності кровообігу весь час мерзнуть кінчики пальців. Під час серцевого нападу може бути гострий біль у мізинцях (начебто їх виламують).

Стовщення (а згодом деформація) суглобів пальців може бути ознакою поліартриту, подагри, порушення сольового й мінерального обміну.