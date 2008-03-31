Міжнародний форум-виставка “Медицина ХХІ століття”

В м. Київ, Броварський пр-т, 15 Міжнародний виставковий центр, 1-4 квітня відбудеться Міжнародний форум-виставка “Медицина ХХІ століття” Організатори: АТЗТ фірма “ЗовнішЕкспоБіЗНес” 01054, Київ, вул. Воровського, 37/14 Тел. (044) 238-62-55, 272-48-66, т/ф (044) 272-29-82 Запрошені до участі: представники МОЗ та АМН України, науково-дослідних установ, профільних кафедр вищих навчальних закладів, медичні працівники відповідного фаху, студенти, молоді вчені; представники ЗМІ, громадських організацій, зацікавлені особи

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