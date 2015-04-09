Целіакія уражає кожну соту людину - медики

Целіакія - хвороба, яка уражає кожну соту людину.

Про це на прес-конференції в УНІАН заявила віце-президент Всеукраїнської громадської організації «Українське товариство целіакії» професор Олена Губська.

Вона зазначила, що целіакія - хвороба, поширеність якої висока, а діагностувати її досить складно.

«Целіакія ще донедавна вважалася рідкісною хворобою. Проте уявлення вчених про неї останнім часом змінилося... недавно целіакію виключили з розряду рідкісних захворювань. Целіакія вражає кожну соту людину. Це захворювання відповідає критеріям ВООЗ щодо масового обстеження населення», - сказала Губська.

За словами медика, причини виникнення целіакії - спадковість (генетична схильність) і цілковита непереносимість злакових. «Це хвороба, яку складно клінічно діагностувати. Клінічно виявити целіакію можна лише у 20 і менше відсотків усіх людей, які хворіють на целіакію. Якщо у людини хронічна діарея, якщо вона постійно втрачає вагу, виснажується, у дітей це порушення в розвитку, відставання у вазі, рості. Тоді велика ймовірність, що це класична целіакія. Всі інші випадки - атипові, або стерті, які клінічно навіть запідозрити неможливо. Тому масовий скринінг абсолютно необхідний», - вважає медик.

Разом з тим Губська зазначила, що целіакія практично виліковна.

«І діти, і дорослі при лікуванні можуть ставати практично здоровими, повноцінними громадянами суспільства, які не потребують навіть медикаментозного лікування. Водночас ускладнення нелікованої целіакії - різні види анемії, повторні переломи, лімфоми, тонкокишкові онкологічні захворювання. Хворі діти відстають і в фізичному, і психічному розвитку. Тобто, вчасно виявлена целіакія - це первинна профілактика дуже важких хвороб», - сказала Губська.

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У свою чергу професор В'ячеслав Передерій також акцентував, що целіакія поширене захворювання, яке в Україні майже не діагностують.

«Масштаби цієї проблеми грандіозні. Мінімально на цю хворобу страждає 1% в популяції. А непереносимість глютену без целіакії - до 40% людей. В Україні немає жодної лабораторії, яка б діагностувала целіакію. Патологоанатоми не знають, як дивитися ці біопсії. У Києві ми працюємо тільки з однією людиною. Це дуже велика проблема», - переконаний професор.

Також Передерій наголосив, що люди з целіакією не повинні служити в армії.

«Це навіть не повинно обговорюватись. У цивілізованому світі існує підтримка таких людей», - зазначив професор.

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Целіакія (глютенова ентеропатія) - хронічне аутоімунне захворювання, що уражає травний канал генетично схильних осіб, які мають непереносимість основного білка злаків (глютену). Целіакія викликає хронічне запалення слизової оболонки тонкої кишки, що веде до її атрофії, мальабсорбції і, як наслідок, виникнення різноманітної клінічної симптоматики з можливістю повного відновлення архітектоніки органу у відповідь на припинення контакту з глютеном (так звана безглютенова дієта).