Верховна Рада скасувала обов’язкову акредитацію аптечних закладів

09:46, 10 квітня 2015
Країна
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Верховна Рада ухвалила Закон «Про внесення зміни до статті 16 Основ законодавства України про охорону здоров’я» (№ 0927)

аптека лекарства / Фото: УНИАН

Як передає кореспондент УНІАН, за дане рішення проголосували 246 із 313 народних депутатів, зареєстрованих у сесійній залі.

Законом передбачено, що не підлягають обов’язковій акредитації аптечні заклади.

Акредитація аптечних закладів може здійснюватися на добровільних засадах.

Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування, та вводиться в дію через 30 днів після опублікування.

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