Від оподаткування звільнили деякі лікарські засоби та медичні вироби

Як передає кореспондент УНІАН, за це рішення проголосували 236 народних депутатів із 296, зареєстрованих у сесійній залі.

Як зазначається в пояснювальній записці, зміни до Податкового кодексу передбачають тимчасове, до 31 березня 2019 року, звільнення від оподаткування податком на додану вартість операцій з ввезення на митну територію України та першого постачання на митній території України зареєстрованих лікарських засобів, медичних виробів, внесених до Державного реєстру медичної техніки та виробів медичного призначення та/або введених в обіг відповідно до законодавства у сфері технічного регулювання та оцінки відповідності, якщо такі операції здійснюються на підставі договорів з вищезазначеними спеціалізованими організаціями, які здійснюють закупівлі, укладених на виконання угод між центральним органом виконавчої влади України, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері охорони здоров’я та відповідною спеціалізованою організацією, яка здійснює закупівлі, у межах виконання бюджетних програм із забезпечення медичних заходів державних програм та/або комплексних заходів програмного характеру у сфері охорони здоров’я.

Звільнення також розповсюджуватиметься на операції з постачання вищезазначених лікарських засобів та медичних виробів, що були ввезені та/або поставлені на митній території України як передбачено вище, від центрального органу виконавчої влади України, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері охорони здоров’я та/або від державних підприємств, створених за наказом цього центрального органу виконавчої влади, до кінцевого споживача (пацієнта) у межах виконання бюджетних програм з забезпечення медичних заходів державних програм та/або комплексних заходів програмного характеру у сфері охорони здоров’я.

Закон також звільняє ввезення вищевказаних лікарських засобів та медичних виробів від обкладання додатковим імпортним збором, встановленим Законом "Про заходи щодо стабілізації платіжного балансу України відповідно до статті XII Генеральної угоди з тарифів і торгівлі 1994 року", визначивши статус таких лікарських засобів та медичних виробів як життєво необхідних товарів.

Порядок ввезення, постачання та цільового використання вищенаведених лікарських засобів та медичних виробів передбачається затвердити постановою Кабінету міністрів України.

Унеможливлення постачання вищевказаних лікарських засобів та медичних виробів у роздрібну мережу забезпечуватиметься завдяки встановленню відповідальності за нецільове використання таких лікарських засобів та медичних виробів.

Також законом передбачена неможливість створення "ланцюгу" штучних постачальників на митній території України, оскільки звільнення від оподаткування ПДВ буде розповсюджуватися лише на ввезення та перше постачання вищевказаних лікарських засобів та медичних виробів.