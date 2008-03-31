“Стан ендокринологічної служби України: проблемні питання та шляхи їх вирішення”

В м. Харків, 3-4 квітня відбудеться науково-практична конференція “Стан ендокринологічної служби України: проблемні питання та шляхи їх вирішення” Організатори: Державна установа “Інститут проблем ендокринної патології ім. В.Я.Данилевського АМН України”. 61002, Харків, вул. Артема, 10. т/ф (057) 700-45-38, 700-45-42. Державна установа “Інститут ендокринології та обміну речовин ім. В.П. Комісаренка" АМН України. 01114, Київ, вул. Вишгородська, 69. тел. (044) 430-36-94. Український науково-практичний центр ендокринної хірургії, трансплантації ендокринних органів і тканин МОЗ України. 02175, Київ, Харківське шосе, 121. т/ф (044) 560-75-46 Запрошені до участі: представники МОЗ та АМН України, науково-дослідних установ, профільних кафедр вищих навчальних закладів, медичні працівники відповідного фаху, студенти, молоді вчені; представники ЗМІ, громадських організацій, зацікавлені особи

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter