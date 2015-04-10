Близько 2,5 тисяч поранених бійців пройшли реабілітацію

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомила начальник Управління комунікацій та преси Міністерства оборони України Оксана Гаврилюк на брифінгу в Києві.

За її словами, в контексті проведення демобілізації у лавах Збройних сил України пріоритетним напрямком діяльності Міноборони залишається реабілітація бійців, які повертаються після участі в АТО.

«При Міноборони функціонує міжвідомчий координаційний штаб, до складу якого входять представники органів виконавчої влади, представники силових структур та волонтери. Штаб координує процес реабілітації усіх військових, які повертаються із зони АТО», - зазначила вона.

«На сьогодні із загальної кількості поранених військових, що повернулися з АТО, а їх більше 5 тисяч, вже половина з них пройшла реабілітацію», - сказала Гаврилюк.

За інформацією Міноборони, 63 особи потребують протезування. У закладах Міноборони налічується майже 1,5 тис. ліжок для реабілітації поранених. Існує процес направлення бійців до госпіталів ветеранів війни, а це ще 8 тис. місць.