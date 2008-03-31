Алергійний гастрит у дитини...

У дітей часто буває алергійний гастрит - реакція на певні речовини. Через кілька хвилин або годин після потрапляння в організм алергену дитина стає неспокійною, можливі запаморочення, судомний біль або тяжкість у надчеревній ділянці, гіркота в роті, відрижка, печія, блювання. У разі підозри на харчову алергію рекомендують вести так званий щоденник харчування з метою виявлення харчових продуктів, що спричинюють недугу. Найчастіше алергійні реакції зумовлюють такі продукти: молоко, яйця, риба, шоколад, цитрусові, помідори, мед, суниці, раки, кава тощо.З`являються ознаки дефіциту вітамінів, особливо групи В (заїди в куточках рота, злущення шкіри, випадіння волосся, ламкість нігтів). Часто виникає білий або жовто-білий наліт на язиці з відбитками зубів на його бічних поверхнях.

Загальний стан дитини порушується. Захворювання триває довго.

Раціональна дієтотерапія є одним з основних методів лікування хворих на хронічний гастрит.

У період загострення, незалежно від характеру секреторних розладів, провідну роль відіграє принцип щадіння слизової оболонки шлунка. Дитину треба годувати 5 - 6 разів на день невеликими порціями. Продукти ретельно обробляти механічно (готують пюре, слизисті вівсяні, гречані, рисові каші, молочні супи, парові котлети, суфле). Корисні гарбузова каша та м`якуш печеного гарбуза з медом, свіжий сир, сухарі. Готувати страви рекомендують переважно на олії. До дієти долучають пророслу пшеницю. Їжу слід ретельно пережовувати.

Вилучають страви, що подразнюють слизову оболонку, у період загострення - продукти, що містять грубу клітковину, гострі та смажені страви, копчення, прянощі, обмежують кількість солі.

Лікування хворих на алергійний гастрит полягає насамперед у дотриманні відповідної неалергенної дієти. З метою видалення алергенів з організму треба промити шлунок та кишки.

Важливим моментом догляду за дитиною є контроль за дотриманням режиму дня та харчування. Чергування розумових та фізичних навантажень, відпочинку, а отже запобігання виснаженню нервової системи, максимальний емоційний спокій створюють сприятливе тло для лікування хвороби, профілактики її загострення. Дитині слід постійно нагадувати про те, що треба ретельно пережовувати їжу.