Нарощування нігтів і волосся шкодить здоров`ю

У сучасних салонах краси наростити, здається, можна вже практично все: нігті, волосся, вії. Ще трохи – і нас, мабуть, чекає і нарощування ніг. Але чи така вже нешкідлива та зручна вся це "нарощена краса"?

Жінки в гонитві за штучною красою інколи не розуміють, що можуть завдати своєму організму непоправної шкоди. А виною всьому - "гламурні красуні" з неприродними грудьми, нігтями і волоссям, які щодня дивляться на нас з блакитних екранів.

Отже, почнемо, мабуть, з найшкідливішого – нігтів. Вартість нарощування коштує в салонах у середньому $30-$70, проте пам`ятайте, що приблизно половину цієї суми вам доведеться витрачати кожні 2 тижні на корекцію.

Але й тут не все так "гладко" і "красиво". Ще в минулому році медики дійшли висновку, що популярна нині процедура нарощування нігтів дуже небезпечна для здоров`я. Це стосується не тільки самих модниць, але й майстрів манікюру. Як показали дослідження, полімерний препарат метакрилат, що міститься в спецзасобі для нарощування, здатний викликати важкі алергічні реакції.

Щоб підтвердити свої припущення вчені провели обстеження майстрів, котрі регулярно роблять нарощування, і їх постійних клієнток у віці від 20 до 70 років. Виявилось, що всі вони вже хворі на ті або інші різновиди алергії. Переважно – це алергія шкірних покривів. У США метакрилат офіційно заборонений, проте його все одно використовують. Після тривалих досліджень вчені встановили, що метакрилат викликає паронихію (запалення області навколо нігтя) і онихолізис (відшаровування нігтя).

Розібравшись з нігтями, переходимо до волосся. Сьогодні жодна зірка шоу-бізнесу не мислить себе без нарощеної шевелюри. Технологія нарощування така – на відстані декількох міліметрів від коріння, різними способами (залежно від вашого вибору) прикріпляється "донорське" натуральне волосся. Надалі його можна буде фарбувати, завивати, укладати разом зі своїм волоссям. При грамотному підборі нарощене волосся нічим не відрізняється від своїх.

Така процедура - задоволення не з дешевих. Середня вартість у київських салонах – від $300 до $1000. І приблизно половину цієї суми вам ще доведеться платити раз на два-три місяці (за деякими технологіями рідше) за корекцію, а потім і за зняття пасма, коли вони вам остаточно набриднуть.

Таким чином, приблизно за якихось 2-3 години ви можете кардинально змінити свій стиль. Але тут же ви зіткнетеся з багатьма "але". Якщо ви наростили волосся, то користуватися доведеться спеціальними шампунями (особливо при використанні штучного волосся), які вам порекомендують у салоні (до речі, задоволення це обійдеться вам у середньому в $50-60). До того ж мити голову вам доведеться тільки у вертикальному положенні.

У нарощування волосся є й свої мінуси. Використання штучного пасма може призвести до облисіння і випадання волосся. Нарощування не можна робити при підвищеній чутливості шкіри, вегетосудинній дистонії, при проходженні курсу хіміотерапії, прийомі сильнодіючих антибіотиків або деяких гормональних препаратів.

Також небажано проводити цю процедуру молоді до 14-16 років, оскільки волосся в цьому віці ще досить слабке.

Ще одна цікавинка моди – нарощені вії. Перше нарощування було зроблене в Голлівуді. Та і взагалі, мода на все штучне прийшла саме звідти – з "Фабрики мрій". Як і решта різновидів нарощування, збільшення довжини та об`єму вій – не найдешевша послуга. У середньому (залежно від салону, технології та кількості нарощених вій) це обійдеться вам в $100-$250.

На сьогодні нарощування вій виглядає так: майстер у салоні краси за допомогою спеціального клею із смоли приклеює до основи ваших власних вій акуратні пучки (або по одній) штучних. Причому їхня довжина може бути самою різною, а колір від традиційного чорного до екзотичного пурпурного.

Нарощування незамінне, якщо вас чекає якийсь урочистий вихід, і необхідно виглядати не гірше, ніж голлівудські красуні. Але на додачу ви також можете отримати цілий букет побічних ефектів. Оскільки для нарощування використовуються не тільки натуральні, але і штучні вії, на них (точніше, на нейлонові волокна, що містяться в таких віях) може виникнути алергія. Та ж реакція виникає у деяких жінок і на клей.

Випадають нарощені вії разом з вашими рідними, на яких вони кріпилися (втім, дуже вже сильно на густині своїх вій це зазвичай не позначається).

Тому не варто довіряти рекламним роликам, які пропагують стати черговим клієнтом модного салону краси, де з вас зроблять пишноволосу "мальвіну" з неприродним поглядом. І пам`ятайте, гонитва за красою може бути небезпечна для вашого здоров`я.

utro.ua