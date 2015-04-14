Відбудеться презентація проекту для системи медзабезпечення Збройних Сил

Як передає кореспондент УНІАН, про це під час прес-конференції повідомила речник Міністерства оборони України Вікторія Кушнір.

"Цього тижня відбудеться презентація нового проекту для системи медичного забезпечення Збройних Сил України під назвою "Електронне здоров'я". Пілотний проект зі створення медичної інформаційної системи Збройних Сил України буде запроваджений у трьох військових госпіталях: у Києві, Харкові, Ірпіні, а згодом і в інших, - сказала вона.

Передбачається, що програма включатиме електронну історію хвороби, результати діагностики та іншу інформацію про кожного пацієнта.