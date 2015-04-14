У Дзержинську бойовики поранили двох підлітків

Як повідомляє прес-служба ГУ МВС України в Донецькій області, близько 18.00 13 квітня внаслідок мінометного обстрілу селища шахти «Південна», яке знаходиться на околиці Дзержинська, були поранені двоє неповнолітніх. Друзі пасли кіз на полі на перетині вулиць Залізничної, Ломоносова та Першотравневої.

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Як повідомив начальник Дзержинського ГО Герман Приступа, було кілька вибухів, снаряди розірвалися приблизно за 6 м від дітей. Підлітки отримали осколкові поранення тулуба й ніг. Їх доставлено до лікарні, й зараз їхньому життю нічого не загрожує. Стадо кіз загинуло.

Міни розірвалися також біля блокпоста Збройних сил України, бійці не постраждали.

На місці працює слідчо-оперативна група.