Марина Порошенко з дітьми відвідала поранених учасників АТО

Як повідомили УНІАН у прес-службі глави держави, дружина глави держави та діти відвідали палати, де лікуються воїни, у Головному військовому клінічному госпіталі та Центральному клінічному госпіталі Державної прикордонної служби України. Порошенко спілкувалась із пораненими, а діти Євгенія, Олександра та Михайло подарували воїнам великодні кошики.

Всім пораненим дружина президента подякувала за мужність, за патріотизм, за подвиг, на якому тепер виховуватимуться покоління.

Серед поранених, яких відвідала президентська родина, був і Денис Голоднюк, який вже переніс 28 операцій.

Як доповів начальник відділення травматології Головного клінічного військового госпіталя полковник медичної служби Сергій Цівина, хлопцю вдалося зберегти стопу, і він зможе ходити. Голоднюк з гордістю повідомив, що сьогодні самостійно зробив десять кроків без милиць.

Спілкуючись із представниками ЗМІ після відвідання бійців, Порошенко наголосила, що зараз все суспільство має об’єднатися для підтримки тих, хто особливо цього потребує, – поранених, тих, хто втратив домівки або близьких.

Дружина президента висловила пропозицію запровадити уроки добра у школах, щоб діти спілкувались із воїнами.