Червоний Хрест закликав виділити $34 млн на гуманітарні операції в Україні

Міжнародний комітет Червоного Хреста (МКЧХ) закликав країни-донори виділити 32 млн швейцарських франків (34 млн дол.) на гуманітарні операції в Україні, повідомляє ТАСС.

"Ці гроші підуть на те, щоб збільшити допомогу людям, які в результаті конфлікту втратили домівки, надати підтримку медичним установам у наданні найнеобхідніших послуг, допомогти у встановленні осіб загиблих", - наголошується в прес-релізі МКЧХ.

Довідка УНІАН. Росія у березні 2014 року після введення військ анексувала український Крим і почала дестабілізувати обстановку на Донбасі. За безпосередньої участі російських спецслужб і підтримки російської армії на Донбасі були створені так звані Донецька і Луганська «народні республіки». РФ постачає зброю терористам і направляє на Донбас найманців і свої регулярні війська.

За рік через військові дії, згідно з останніми даними ООН, в Україні понад 6 тисяч осіб загинули і більш як 1 мільйон залишили місця проживання.

9 квітня представник Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні Майкл Боцюрків заявив, що в окремих населених пунктах Донбасу розгортається гуманітарна катастрофа.