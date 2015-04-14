Червоний Хрест закликав виділити $34 млн на гуманітарні операції в Україні
Комітет Червоного Хреста закликав країни-донори виділити 34 млн дол. на гуманітарні операції в Україні
Міжнародний комітет Червоного Хреста (МКЧХ) закликав країни-донори виділити 32 млн швейцарських франків (34 млн дол.) на гуманітарні операції в Україні, повідомляє ТАСС.
"Ці гроші підуть на те, щоб збільшити допомогу людям, які в результаті конфлікту втратили домівки, надати підтримку медичним установам у наданні найнеобхідніших послуг, допомогти у встановленні осіб загиблих", - наголошується в прес-релізі МКЧХ.
Довідка УНІАН. Росія у березні 2014 року після введення військ анексувала український Крим і почала дестабілізувати обстановку на Донбасі. За безпосередньої участі російських спецслужб і підтримки російської армії на Донбасі були створені так звані Донецька і Луганська «народні республіки». РФ постачає зброю терористам і направляє на Донбас найманців і свої регулярні війська.
За рік через військові дії, згідно з останніми даними ООН, в Україні понад 6 тисяч осіб загинули і більш як 1 мільйон залишили місця проживання.
9 квітня представник Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні Майкл Боцюрків заявив, що в окремих населених пунктах Донбасу розгортається гуманітарна катастрофа.