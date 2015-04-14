За добу в зоні АТО 12 українських військових отримали поранення
14:57, 14 квітня 2015Країна
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Про це повідомив речник штабу АТО Андрій Лисенко сьогодні на брифінгу в Києві
За добу в зоні АТО загинули 6 українських військових та 12 отримали поранення / Фото: УНІАН
За добу в зоні АТО загинули 6 українських військових та 12 отримали поранення.
Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив речник штабу АТО Андрій Лисенко сьогодні на брифінгу в Києві.
За його словами, за минулу добу в зоні АТО на сході України в ході бойових зіткнень загинули 6 українських військових та 12 отримали поранення.
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