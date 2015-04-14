Завтра до Донецька відправляється завершальна колона 17-го Гуманітарного Рейсу Ахметова

Завтра, 15 квітня, з Дніпропетровська до Донецька виїжджає завершальна автоколона 17-го Гуманітарного рейсу Ріната Ахметова, повідомили УНІАН у прес-службі Штабу. 35 великовантажних автомобілів доставлять на Донбас 692 тонни продуктів: цукор, соняшникову олію, м'ясні та рибні консерви, крупи, печиво, згущене молоко, борошно, вівсяні пластівці, дитячі каші, дитяче пюре.

Доставка цих продуктів дозволить сформувати 70 тисяч наборів виживання для багатодітних матерів, людей похилого віку, інвалідів та інших соціально незахищених громадян, а також 13,5 тисяч дитячих наборів.

Нагадаємо, з урахуванням цієї колони в квітні Гуманітарний штаб Ріната Ахметова планує доставити мирному населенню Донбасу 500 тисяч наборів виживання і 30 тисяч дитячих наборів. Для цього протягом квітня на Донбас вже було відправлено 9 автоколон.

А вже у суботу, 18 квітня, з Дніпропетровська до Донецька виїде перша автоколона 18-го Гуманітарного рейсу Ріната Ахметова.