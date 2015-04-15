Директором Національного інституту раку призначено Олену Колесник

Як повідомили УНІАН у МОЗ, напередодні кандидатуру Колесник було погоджено з Київською міською державною адміністрацією (відповідно до ст. 36 Закону України «Про місцеві державні адміністрації» та Постанова КМУ № 818 від 09.10.2013 р.).

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Таким чином, у результаті відкритого відбору претендентів на посаду директора Національного інституту раку, який проходив з 24 лютого по 14 квітня 2015 року, керівником установи стала Олена Колесник.

Офіційне представлення нового директора колективу Національного інституту раку відбудеться 17 квітня 2015 року о 9.30 год. в актовому залі Інституту післядипломної освіти Київського національного університету ім. Тараса Шевченка (вул. Васильківська, 36).

За результатами двох турів відбору Олена Колесник увійшла в четвірку претендентів на розгляд трудовому колективу та отримала найбільшу підтримку в працівників Національного інституту раку.