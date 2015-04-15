У Слов'янську відбулася нарада щодо координації військової та цивільної медицини





Як повідомили УНІАН у МОЗ, у заході взяли участь директор Національного інституту хірургії та трансплантології ім. О.О. Шалімова НАМН України, головний позаштатний спеціаліст МОЗ України зі спеціальності «Хірургія», професор Олександр Усенко.

В ході активного обговорення піднімалися найактуальніші питання координації військової та цивільної медицини, етапності та обсягів надання медичної допомоги постраждалим з вогнепальними та міно-вибуховими травмами тощо, а також активного інтегрування в процес надання медичної допомоги пораненим військовослужбовцям лікувальних установ Національної академії медичних наук України.

Професор Усенко представив доповідь за результатами високоспеціалізованого лікування, що надається на базі Інституту хірургії та трансплантології ім. О.О. Шалімова бійцям, які отримали поранення під час виконання службових обов’язків в ході АТО.

За результатами наради було прийнято рішення про поглиблення співпраці між військово-медичної службою збройних сил та інституціями Національної медичної академії України, у тому числі із Національним інститутом хірургії та трансплантології ім. О.О. Шалімова.