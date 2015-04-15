Борщ врятує від весняного гіповітамінозу

Щоб поліпшити свій стан в період весняного гіповітамінозу, необхідно включити в меню такі рослинні продукти, як буряк, моркву, яблука, квашену капусту, кисломолочку і цільнозернові каші. Особливо корисними стравами навесні, на думку дієтологів, вважаються вінегрет, борщ і компот із сухофруктів, пише 4mama.com.ua.

Анна Мельничук, дієтолог-консультант, розповіла, що під час гіповітамінозу людей турбують втома, низька працездатність, апатія, сонливість, в'ялість, сухість та тьмяність шкіри. Всі ці неспецифічні симптоми можуть бути ознаками будь-якого виснажливого захворювання. Але якщо хвороба потребує лікування, то при гіповітамінозі необхідна корекція стану.

Фахівець рекомендує навесні налягати на вітамінні продукти - моркву, буряк, капусту, цитрусові, яблука. Також не варто забувати про кисломолочні продукти, які сприяють відновленню мікрофлори кишечника. Корисними є цільнозернові каші - перловка, вівсянка, гречка. Обов'язково потрібно готувати борщ, вінегрет, компот із сухофруктів.

Їжа навесні повинна бути простою і корисною, не обов'язково вживати вишукані страви. Важливо, щоб їжа засвоювалася. Додавайте у страви зелень - петрушку, черемшу, кріп, зелену цибулю, щавель.

Що стосується водного балансу - випивати потрібно мінімум 1,5 л рідини в день - просту воду, зелений чай без цукру, компот. Кава, чорний чай, газовані напої та пакетовані соки, навпаки, зневоднюють організм.