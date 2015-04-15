У Донецьк вирушила завершальна автоколона в рамках 17-го Гуманітарного рейсу Ахметова

Сьогодні, 15 квітня, з Дніпропетровська до Донецька виїхала завершальна автоколона 17-го Гуманітарного рейсу Ріната Ахметова, повідомили УНІАН у прес-службі Гуманітарного штабу Ріната Ахметова. 35 великовантажних автомобілів везуть на Донбас 692 тонни продуктів, з яких буде сформовано 70 тисяч наборів виживання для дорослих і 13,5 тисяч наборів спеціально для дітей. Гуманітарна допомога від Штабу Ріната Ахметова призначена для мирних жителів пільгових категорій, які знаходяться в зоні АТО, а також мирним переселенцям пільгових категорій на території Донецької і Луганської областей, підконтрольних української влади.

Як відомо, гуманітарна ситуація в Донецькій і Луганській області залишається напруженою. Згідно з даними Гуманітарної карти, яку склав Штаб Ахметова на підставі дослідження Київського міжнародного інституту соціології - 45% людей в зоні АТО відчувають потребу в продуктах, кожен другий - в медикаментах і кожен третій - у засобах гігієни.

«У квітні у Штаба Ріната Ахметова напружений графік доставки, щотижня відправляються 2 колони з продуктами, - коментує керівник напрямку «Гуманітарна допомога» Олександр Вишняков. - Для того щоб допомога прибула до людей вчасно, щодня працює численна команда Штабу. Відповідно до завдання, поставленого Рінатом Ахметовим, ми робимо все можливе, щоб допомогти найбільш незахищеним дітям і людям похилого віку. У планах на квітень у Штабу - доставити гуманітарний вантаж, який дозволить сформувати 500 продуктових наборів і 30 тисяч наборів для діток у віці до двох років».

Перед виїздом з Дніпропетровська машини і вантаж пройшли моніторинг представниками добровольчих батальйонів і опломбовку в присутності ЗМІ. Наступного разу всі машини розкриють на Кураховському блокпосту, де буде проведена тривала процедура перевірки документів і вмісту гуманітарного рейсу.

Після всіх перевірок гуманітарний вантаж планується доставити на стадіон «Донбас Арена», де волонтери розкладають по поліетиленових пакетах і відразу наклеюють на кожен продукт стікер «Благодійна допомога. Не для продажу». Щодня працювати на «Донбас Арену» приходять понад 700 волонтерів - досвідчені збирають продуктовий пакет лише за 52 секунди.

Вже у суботу, 18 квітня, з Дніпропетровська до Донецька виїде перша автоколона 18-го Гуманітарного рейсу Ріната Ахметова. Всього, починаючи з серпня 2014 року, волонтери Гуманітарного штабу роздали понад 2 млн 600 тисяч наборів виживання мирного населення Донбасу.