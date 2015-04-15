В Україні з’явився аналог американських кровоспинних джгутів «Січ-турнікет», ціна яких майже втричі нижча американських.

Як зазначив під час прес-конференції в УНІАН засновник ТОВ «Січ Україна» Олександр Іванчук, виробляти такі аналоги американських джгутів, почали ще з початком АТО і протягом всього часу виріб вдосконалювався.

««Січ-турнікет» ми почали виготовляти, коли розпочалась АТО, і ми постійно вдосконалюємо цей виріб, аби він був максимально зручним у користуванні. Турнікет складається з двох стрічок – основної, а також внутрішньої стропи, яка затягується і при накладанні перекриває кровотечу. «Турнікет», на відміну від інших джгутів, застосовується прямо на голе тіло. На ньому є надміцна дюралюмінієва фурнітура. Це дуже важливий елемент, який нереально зламати та зігнути. Також фурнітура складається з заліза. Ми пішли шляхом викорінення з нашого засобу пластикових деталей. Всі деталі, які знаходяться на ньому – залізо. Кожна деталь не запаяна – суцільні деталі», - розповів він, додавши, що «турнікет» стійкий до забруднення та намокання, а також до механічних пошкоджень. Ще однією перевагою «Січ-турнікету», є те, що для вказання часу його накладання не обов’язково потрібен маркер. Достатньо будь-якого гострого предмета, аби стерти захисну плівку і час висвітиться автоматично.

Коштує український турнікет 150 гривень, що майже в три рази дешевше ніж те, що пропонують американські виробники.

Як зазначив Іванчук, «Січ-турнікет» отримує схвальні відгуки як від волонтерів так і від військових. Наразі виріб пройшов всі необхідні перевірки та тестування і перебуває на стадії отримання сертифікату.

У свою чергу журналіст, волонтер Юрій Дюг зазначив, що «Січ-турнікет» є надійним та простим у застосуванні. «Ці «турнікети» пройшли навчання. Ми тестували різні «турнікети», але цей «турнікет» як у світі озброєння – автомат Калашникова. Він простий, його нереально порвати чи зламати. Ми закуповуємо ці «турнікети», щоб доукомплектовувати аптечки для бійців», - сказав він.

У той же час військовий лікар, один з сертифікованих інструкторів тактичної медицини TCCC Костянтин Мадонов наголосив на тому, що завдячуючи волонтерам, на даний момент, зокрема, формуються і індивідуальні аптечки для бійців і питання з комплектацією кровоспинних джгутів та «турнікетів» стоїть дуже гостро і є нагальним. «Бо це інструмент, який допомагає зберегти життя, не дати пораненому загинути на полі бою від гострої кровотечі. «Січ-турнікет», який розроблений нашими хлопцями, вже довів свою функціональність і необхідність бути у кожній аптечці», - наголосив він.

Експерт з міжнародної безпеки журналістів Іго Коррі зауважив, що свого часу працював з різними «турнікетами» і український «Січ-турнікет», відповідає всім міжнародним стандартам якості.