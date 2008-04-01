Срібло та горобина добре очистять воду

Є давні народні засоби, за допомогою яких можна очистити воду, якщо у ва с немає фільтра. Зокрема, чудово очищує воду від усіляких бактерій срібло. Монетку, хрестик чи інший невеличкий срібний предмет можна покласти в посудину, в якій відстоюєте воду.

Цей метал має виражені бактерицидні властивості, тому вбиває всі патогенні мікроорганізми, що містяться в неякісній воді. Ще одним ефективним засобом для очищення води є горобина. Достатньо покласти дві-три живі гілочки з листочками у воду на 2-3 години, і її якість значно поліпшиться.