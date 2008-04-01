Позіхання допомагає мозку

Позіхання - це корисний і потрібний людині фізіологічний процес. Річ у тім, що позіхання починається за сигналами мозку. Це свідчить про те, що в нього почалося кисневе голодування. А під час позіхання відбувається швидке насичення мозку киснем. Тому насильно боротися з позіханням не потрібно. Це не принесе користі, а навпаки, зашкодить. Для того щоб відпала потреба у позіханні, потрібно вдатися до альтернативних дій.

Зокрема, пройтися швидким, пружним кроком, зробити кілька енергійних фізичних вправ. Під час рухів також відбувається посилене насичення крові та всіх інших тканин і органів киснем. А отже, мозок "не примушуватиме" нас "ковтати ротом повітря".