Чому їжу потрібно довго жувати?

Індійські йоги і тибетські лами ще в давнину рекомендували: рідку їжу жувати, а тверду - пити.

Дотримуючись такого девізу, їжу потрібно довго жувати, навіть молоко, соки, компоти пережовувати не менше 30 разів, а тверду їжу - не менше 70-100 разів. Тверду їжу жувати доти, доки не стане рідкою.

У разі поспішної їди центр насичення не встигає включитися в процес. Для цього потрібно 25-30 хв. Скільки б ви не з`їли за цей час, відчуття насичення прийде пізніше. Що довше пережовується їжа, то менше її потрібно для досягнення відчуття насичення.

Активне довготривале жування їжі поліпшує кровообіг головного мозку (відчуття насичення приходить раніше), оздоровлює носоглотку і ясна, захищає зуби від карієсу (слина нейтралізує кислоти і цукор їжі). А найголовніше - в ротовій порожнині достатньою мірою здійснюється перший етап травлення: слина обволікає маленькі частинки їжі і під дією її ферменту птіаліну полісахариди розкладаються до дисахаридів. Дисахариди в тонкій кишці легко розкладаються до моносахаридів (глюкоза, фруктоза).

Добре розжовані білкові та жирові частинки їжі ефективніше розщепляться в травному тракті під дією ферментів до амінокислот і жирних кислот. При цьому всі складові їжі ліпше засвояться організмом і менше піде в шлаки.

Метод довготривалого жування їжі пропагував американський фізіолог Х. Флетчер на початку минулого століття. У 44-річному віці в нього була низка недуг: надмірна маса тіла, хвороби серця і судин, тривожив шлунок.

Він перейшов на метод довготривалого жування їжі. Коли жував їжу більш як 100 разів, то помітив, що вона, максимально насичена слиною, непомітно зникала з ротової порожнини. Він здивувався, що йому вистачало в 3 рази менше їжі, ніж раніше. За деякий час у нього нормалізувалася маса тіла, зникли хвороби. Він щодня став займатися фізичними вправами і, як в юності, набув спортивного вигляду.

Х.Флетчер в американській військовій академії зробив переконливий дослід, в якому брали участь 2 групи людей: огрядні офіцери і худі солдати. Раціон харчування для тих і тих був однаковим. Х.Флетчер стежив за тим, щоб вони довго жували їжу. Тільки завдяки довготривалому жуванню їжі офіцери схудли, а солдати поповніли.

Послідовником цього методу був американський мільйонер Джон Д.Рокфеллер, який дожив до 98 років.

Останніми роками в Англії з`явилися клуби довготривалого жування їжі, про що сповіщалося в ЗМІ.

Особливо рекомендується дотримуватись методу довготривалого жування їжі людям із захворюванням травного тракту та особам старшого віку. Однак і молодим здоровим людям цей метод буде корисним.

Йоги стверджують: пережуйте їжу 50 разів і шлунок не буде хворіти, а пережуєте 100 разів - проживете 100 років.