Енурез у дитини – лише симптом іншого захворювання

Варто відзначити, що нічний енурез не є самостійною хворобою, він може бути симптомом захворювання сечовивідної або нервової системи. Тому насамперед потрібно встановити причину енурезу. Залежно від цього призначається лікування. Лікар визначає, на що спрямувати основний акцент лікування - на нормалізацію психічного стану дитини, органів сечової системи, діяльності нервової системи. Саме від правильно встановленої причини і залежить успіх у лікуванні енурезу.

Енурез може бути наслідком того, що дитині некомфортно у дитячому садочку, зокрема не склалися стосунки з однолітками, надто сувора вихователька або є інші причини.

Провести чітку межу, з якого віку сечовипускання під час сну можна вважати патологією, досить складно. Тому підхід до кожної дитини має бути індивідуальним. Потрібно враховувати особливості формування всіх органів і систем у кожної конкретної дитини. Важливе значення має сімейна спадковість, тому часто лікарі орієнтуються на те, наскільки рано енурез зник у батьків.

Лікарі не вважають відхиленням від норми нічне нетримання сечі до 3-5 років. Якщо це відбувається після 5 років, таку дитину треба лікувати.