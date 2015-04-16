Українська діаспора Іспанії передала в АТО реанімобіль

Батальйон міліції спеціального призначення «Полтава» вчора отримав реанімобіль від української діаспори в Іспанії.

Як повідомили УНІАН у відділі зі зв'язків із громадськістю Полтавського облуправління міліції, автомобіль придбали українці з Іспанії для надання допомоги бійцям у зоні проведення антитерористичної операції.

«Щоб допомогти захисникам рідної землі рятувати життя, жителі Валенсії подарували бійцям батальйону міліції спеціального призначення «Полтава» автомобіль швидкої медичної допомоги. Реанімобіль оснащений усім необхідним медичним обладнанням», - повідомили в міліції.

Там зазначили, що українська діаспора передала з Іспанії ліки, засоби гігієни, одяг та інші необхідні речі. Подарунки будуть направлені в зону АТО, де несуть службу бійці батальйону «Полтава».