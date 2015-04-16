За добу в зоні АТО поранено шістьох українських військових
12:48, 16 квітня 2015Країна
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Про це повідомив речник штабу АТО Андрій Лисенко сьогодні на брифінгу в Києві
Поранений у госпіталі / Фото: УНІАН
За добу в зоні проведення антитерористичної операції поранено шістьох українських військових.
Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив речник штабу АТО Андрій Лисенко сьогодні на брифінгу в Києві.
За його словами, за добу у зоні АТО на сході України внаслідок бойових дій загиблих серед українських військових немає, 6 бійців отримали поранення.
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