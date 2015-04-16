Німеччина надає Україні медичне устаткування для лікування раку

Про це сьогодні під час прес-конференції в УНІАН повідомив керівник проекту в компанії “Прецізіс Євромеханікс ГмбХ” Костянтин Вельможко.

Він зазначив, що німецький гуманітарний проект, який спонсорується німецьким урядом, покликаний покращити надання онкологічної допомоги в Україні.

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Вельможко пояснив, що на відміну від найсучасніших апаратів, які використовуються в країнах Західної Європи, де з дуже високою точністю формується промінь для опромінення лише самої пухлину, кобальтовий апарат «Тератрон «Еліт-80», який використовується в Україні, захоплює і частину оточуючих її здорових тканин.

«Рентгенівські промені шкідливі. Якщо уражуються здорові тканини, це, як наслідок, для пацієнта складніший потім період реабілітації і можливі гірші наслідки», - сказав він.

Так, апарат, який надають Україні, встановлюється додатково на вже існуючий кобальтовий апарат і «за рахунок пелюсток він теж дозволяє дуже точно формувати форму променю, який буде опромінювати лише пухлину». За рахунок цього здорові тканини, які знаходяться навколо, будуть убезпечені, а реабілітація пацієнта полегшиться, шанси на повне одужання підвищаться.

Передбачається надати Україні два примірники коліматорів, один з яких буде встановлено у Київському обласному онкологічному диспансері (КООД).

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Начальник відділу співробітництва з метою розвитку Посольства Німеччини в Україні Даніела Бергельт зазначила, що сьогодні буде підписано договір про співробітництво між німецькою компанією та КООД.

«Дане співробітництво покладе початок не лише представленню апарата для покращення медичного обслуговування, а також відкриє можливості для навчальних семінарів, які покращать знання і вміння, нададуть знання про сучасні методи радіотерапії для спеціалістів з інших онкологічних центрів», - сказала вона.

Бергельт також зауважила, що «Федеральне міністерство Німеччини з питань гуманітарного співробітництва виділяє грант на проведення технічної модернізації і навчання у розмірі 170 тисяч євро».

У свою чергу директор компанії “Прецізіс Євромеханікс ГмбХ” Штефан Ульцхофер заважив, що завдяки апарату, який був розроблених їхньою компанією, «можливо за мінімальних інвестицій значно покращити методики радіотерапії, методики лікування, фактично, наблизивши їх до найсучасніших апаратів».

«Ми збираємося в рамках цього проекту надати не лише технологічне покращення, а також провести низку навчальних семінарів, передати знання про сучасні методики радіотерапії, в тому числі опромінення злоякісних новоутворень, протягом цього проекту, протягом двох років. А також сподіваємося на подальше співробітництво у значно більшому часовому періоді», - сказав він.

Ульцхофер зауважив, що в даному контексті Україна буде «піонером» у сфері покращення даних методик лікування раку і може стати прикладом для інших країн, у яких дана сфера потребує змін.

Водночас директор департаменту охорони здоров'я КОДА Олег Ременник наголосив, що така співпраця «допоможе значно покращити надання високоякісної медичної допомоги населенню нашої області». «Ми на сьогодні маємо близько 46 тисяч хворих на онкологічні захворювання у області», - сказав він.

Ременник висловив переконання, що обладнання, яке Німеччина передає КООД, дасть змогу значно покращити рівень і якість променевої терапії.

Як зазначила завідуюча радіологічного відділення КООД Людмила Романенко, в рік променеву терапію проводять близько 4 тисячам пацієнтів. А саме на апараті, приставку для якого надає Німеччина, щоденно проходять лікування від 100 до 120 осіб.