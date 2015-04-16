За два тижні ВІЛ-інфіковані можуть залишитися без життєво необхідних препаратів

Про це на прес-конференції в УНІАН заявив керівник відділу адвокації Всеукраїнської мережі людей, які живуть з ВІЛ (ЛЖВ), Сергій Дмитрієв.

За його словами, до ЛЖВ звертаються ВІЛ-інфіковані пацієнти з обласних центрів СНІДу з тим, що препарати для лікування почали видавати лише на місяць.

«Ми почали розсилати запити до центрів СНІДу. З'ясувалося, що за два тижні понад 29 тисяч ВІЛ-інфікованих людей опиняться без життєво необхідних препаратів. Це означає для якоїсь кількості пацієнтів смерть. Решта ж 29 тисяч можуть бути загрозою в плані інфікування. Адже на 93% простіше інфікуватися від людини з ВІЛ. Людина, яка отримує АРВ-терапію, майже небезпечна для суспільства в контексті інфікування. Вона зберігає своє здоров'я, не вмирає і живе повноцінним життям. Для 29 тисяч ВІЛ-інфікованих за 2 тижні така реальність закінчиться, як і для всього нашого суспільства», - сказав Дмитрієв.

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Він також підкреслив, що «ситуація з поширенням ВІЛ-інфекції в суспільстві катастрофічно погіршена».

«Зараз в країні 1,4% ВІЛ-інфікованих людей. Після 2% - точка неповернення, коли зупинити епідемію ніякими вливаннями не можна буде. Зараз ми стоїмо на переломному моменті, коли ми можемо щось змінити у поширенні епідемії ВІЛ/СНІДу. Або ми можемо піти за сценарієм, коли нічого повернути буде неможливо», - вважає експерт.

За словами керівника юридичного відділу Всеукраїнської мережі ЛЖВ Сергія Кондратюка, майже половина препаратів, які були закуплені минулого року, досі не поставлені, із цих препаратів 4 – ключові в АРВ-терапії.

«Їх відсутність не дозволяє лікарям формувати повноцінні схеми лікування. В листопаді і грудні минулого року були укладені договори з постачальниками. Більшість препаратів недопоставили фірми «Вектор-Фарма» і «Укроптпостач»», - сказав Кондратюк.

Він підкреслив, що дуже важливо, щоб компанії-дистриб'ютори поставили препарати протягом двох тижнів, інакше можна говорити про загрозу для десятків тисяч пацієнтів.

«Ситуація ускладнена в цьому році ще й тим, що досі не запущена процедура державних закупівель. Дуже важливо, щоб МОЗ якомога швидше почав процес закупівель ліків через міжнародні агентства», - зазначив Кондратюк.

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У свою чергу голова координаційної ради Всеукраїнської мережі людей, які живуть з ВІЛ-інфекцією, Володимир Жовтяк акцентував, що уряд зобов'язаний збільшити розмір бюджетного фінансування на закупівлю АРВ-препаратів на 200 млн грн.

«Ми звертаємося до прем'єр-міністра Яценюка з тим, що треба виконувати закони, ухвалені в нашій країні. Ми говоримо про його персональну відповідальність за виділення фінансування препаратів для порятунку життя десятків тисяч людей», - сказав Жовтяк.

За його словами, МОЗ провів невдалі переговори з постачальниками два дні тому. «Ми закликаємо МОЗ продовжити ці переговори, залучити до них представників громадянського суспільства, експертів міжнародних співтовариств для порятунку життів наших співгромадян. Наш досвід показує, що сьогодні можна забезпечити ВІЛ-інфікованих людей препаратами за мінімальними цінами», - сказав Жовтяк.