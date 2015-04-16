Трав'яний настій з 4-х рослин очистить організм

До складу рецепту "еліксиру молодості" від наших предків входять:

• 100 г ромашки;

• 100 г звіробою;

• 100 г безсмертника;

• 100 г березових бруньок.

Подрібнити в кавомолці і залишити в закритому посуді. Залити 1 ст. ложку суміші 0,5 л окропу, дати настоятися протягом 20 хвилин, процідити через тканину.

В 1 склянці теплого відвару розчинити 1 ст. ложку меду, випити перед сном. Після прийому настою пити і їсти нічого не можна. За 20 хвилин до сніданку підігріти рідину, що залишилася, додати 1 столову ложку меду і випити. Цикл - 30 днів.

Курс проводити один раз у 5 років.

У Вас припиняться запаморочення, поліпшиться зір, пропаде шум у вухах.