Трав'яний настій з 4-х рослин очистить організм
15:30, 16 квітня 2015Країна
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Припиняться запаморочення, поліпшиться зір, пропаде шум у вухах
liveinternet.ru
До складу рецепту "еліксиру молодості" від наших предків входять:
• 100 г ромашки;
• 100 г звіробою;
• 100 г безсмертника;
• 100 г березових бруньок.
Подрібнити в кавомолці і залишити в закритому посуді. Залити 1 ст. ложку суміші 0,5 л окропу, дати настоятися протягом 20 хвилин, процідити через тканину.
В 1 склянці теплого відвару розчинити 1 ст. ложку меду, випити перед сном. Після прийому настою пити і їсти нічого не можна. За 20 хвилин до сніданку підігріти рідину, що залишилася, додати 1 столову ложку меду і випити. Цикл - 30 днів.
Курс проводити один раз у 5 років.
У Вас припиняться запаморочення, поліпшиться зір, пропаде шум у вухах.
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