Навіщо людському організму цинк?

Біологічне значення цинку встановлено близько 130 років тому, коли вперше було доведено, що цей біоелемент потрібний для росту організму.

Запаси цинку в організмі невеликі і становлять близько 2-3 г, більша частина його міститься в кістках, шкірі, передміхуровій залозі, волоссі, сітківці ока, молочних залозах, печінці та м`язах. Він має ліпотропні та кровотворні властивості, впливає на рівень глюкози у крові, входить до складу інсуліну та багатьох ферментів, котрі забезпечують процеси дихання, зокрема карбоангідрази, яка в процесі газообміну виконує основну функцію виведення з організму вуглекислоти.

Цинк справляє біологічну дію на ріст, статевий розвиток і репродуктивну функцію, імунний стан організму, забезпечує оптимальне кровотворення, чутливість до смаку й запаху, нормальний перебіг загоювання ран. Він є структурним компонентом й активатором ферментів, бере участь у процесах біосинтезу білка і нуклеїнових кислот, підтримує стан внутрішнього середовища організму, бере участь у синтезі ДНК, потрібний для функції мозку, сприяє зниженню рівня холестерину, впливає на білковий та жировий обмін, бере участь у біосинтезі металоферментів та в утворенні клітинних структур. Препарати з цинком корисні у лікуванні шизофренії, безплідності, хвороб передміхурової залози тощо. Недостатність цинку в організмі спричиняє різку затримку росту, іншу патологію.

Підвищена потреба організму в цинку виникає у разі прийому значних доз вітаміну В6, діабету, алкоголізму, захворювань простати, в осіб похилого віку тощо. Найліпше біоелемент діє у поєднанні з вітаміном А, кальцієм і фосфором.

Найчастіше причинами розвитку гіпоцинкозу можуть бути вживання як основного продукту харчування бездріжджового хліба з борошна тонкого помелу, вживання м`яса й інших тваринних продуктів у незначній кількості, крововтрати, інтенсивне потовиділення, алкоголізм, тяжкий цироз печінки тощо.

Носіями легкозасвоюваного цинку є продукти тваринного походження (яловичина, свинина, м`ясо птиці, печінка, твердий сир, кров), а також пивні дріжджі, яйця, нежирне сухе молоко, гірчиця, пшеничні висівки, зернобобові, деякі крупи, горіхи, креветки тощо).