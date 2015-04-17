Як запобігти емоційному вигоранню на роботі

Емоційне вигорання - серйозна проблема для сучасної людини, яка проводить на роботі більшу частину дня. Головне - вчасно вжити заходів. Joinfo.ua нагадує основні симптоми емоційного вигорання, які повинні змусити вас насторожитися.

Отже, якщо робота здається вам все важчою, якщо вас долає почуття безпросвітності і безнадійності, якщо звичні завдання змусять вас нудьгувати, а власна діяльність здається безцільною, якщо ви постійно відчуваєте себе невпевненим і винуватим, якщо ви підозрюєте колег в інтригах, якщо ви помічаєте, що у вас знизився творчий потенціал, якщо вам все частіше здається, що ви нічого не досягли в житті - все це свідчить про емоційне вигоряння на роботі.

Кілька рекомендацій, які дозволять вам прийти в норму і перестати сприймати роботу як каторгу і прокляття.

Висипайтеся. Спіть як мінімум 8 годин.

Відпочивайте. Не беріть роботу додому, навіть якщо шеф викручує вам руки. Ви повинні все встигати в офісі.

Займіться спортом - це допоможе скинути стрес.

Перегляньте пріоритети - не замінюйте роботою справжнє життя.

Кожен день «нагороджуйте себе за виконану роботу - дивіться хоча б одну серію улюбленого серіалу, балуйте себе «вкусняшками» і т. д.