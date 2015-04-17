Овочі та зелень, які псують емаль зубів

Стоматологи довели, що ризик карієсу підвищується навіть від дуже корисних продуктів! Це стосується овочів, які, як нам відомо, корисні для здоров'я, пише tvoymalysh.com.ua.

Фахівці Європейської стоматологічної асоціації назвали кілька овочів, які сприяють розвитку карієсу і подразнення ясен.

Причому негативний вплив їх ферментів і кислот (наприклад, щавлевої, яблучної і янтарної) на зубну емаль не залежить від того, в якому вигляді будуть ці овочі - в смаженому, печеному або відвареному. Отже, це:

►баклажани;

►паприка;

►болгарський перець;

►щавель;

►патисони;

►спаржа;

►кабачки.

Вчені аніскільки не применшують корисності цих овочів (в них є вітамін С, фолієва кислота, вітамін А, пектини, клітковина, магній, калій і багато інших дуже потрібних речовин). Але радять, покуштувавши, приміром, соте з баклажанів або лечо з перцем, неодмінно гарненько прополоскати рот, а краще - почистити зуби.