63 автоколони з гуманітарною допомогою вже відправив Штаб Ахметова на Донбас

За 8 місяців роботи Гуманітарний штаб Ріната Ахметова відправив 63 автоколони і 2 028 великовантажних автомобілів з благодійною допомогою людям похилого віку, інвалідам та іншим пільговим категоріям мирних жителів зони АТО і вимушених переселенців, повідомили УНІАН у прес-службі Штабу. Для доставки допомоги були організовані 17 гуманітарних рейсів.

З 22 серпня 2014 року по 15 квітня 2015 року Гуманітарний штаб видав 2 мільйони 670 тисяч продуктових наборів для найбільш соціально незахищених категорій мешканців Донбасу і переселенців, а також 180 тисяч дитячих наборів для малюків до 2-х років.

«Практично щотижня протягом восьми місяців ми відправляємо гуманітарну допомогу на Донбас. У середньому в одній колоні їде 30 великовантажних автомобілів. Гуманітарна ситуація в Донецьку і містах області, на жаль, стабільно погана. Після блокування доставки комерційних вантажів з продовольством, ціни на продукти піднялися на 30% вище від середньоукраїнських. А на тлі недоступності соціальних виплат і неможливості оформити пропуск в Україну ситуація для соціально незахищених громадян, дійсно, катастрофічна. Єдиним порятунком у цій ситуації для них є гуманітарна допомога. Саме тому Гуманітарний штаб Ріната Ахметова продовжує свою роботу. У квітні графік доставки допомоги ще більш насичений - дві колонні на тиждень», - коментує Григорій Чаклунів, директор Гуманітарного штабу Ріната Ахметова.

У квітні Гуманітарний штаб Ріната Ахметова планує доставити мирному населенню Донбасу 500 тисяч наборів для виживання і 30 тисяч дитячих наборів. Для цього протягом місяця на Донбас вирушать 10 автоколон - 8 в Донецьк і 2 колони в Маріуполь. Допомога призначена мирним жителям зони проведення АТО, міст на лінії зіткнення і пільговим категоріям переселенців у підконтрольних української влади містах.