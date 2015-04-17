Колективу Національного інституту раку представили нового директора

Як передає кореспондент УНІАН, перший заступник міністра охорони здоров'я Олександра Павленко, представляючи нового керівника Інституту раку підкреслила, що діалог з колективом і професійним співтовариством в обговоренні пропозицій і бачення в управлінні має стати практикою для всіх підприємств у сфері охорони здоров'я під час призначення їх менеджменту.

Павленко також зазначила, що на новопризначеного директора чекає багато роботи, так необхідної для підвищення якості обслуговування пацієнтів, розвитку наукової бази та забезпечення повної прозорості фінансової діяльності НІР.

«Вже в поточному році в Національному інституті раку стартує пілотний проект електронних закупівель на базі платформи «Прозоро», яку МОЗ надасть установі. Це забезпечить економію бюджетних коштів і виключить з процесу закупівлі препаратів корупційну складову», - сказала Павленко.

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Як повідомляв УНІАН, міністр охорони здоров'я України Олександр Квіташвілі підписав з Оленою Колесник п'ятирічний контракт.

Вперше призначенню керівника такого рівня передував відкритий конкурс претендентів. У ньому взяли участь 18 провідних галузевих фахівців, кожен з яких презентував власне бачення розвитку установи.