Фтизіатри Донеччини одержать надбавку до зарплати і пенсійне страхування

Для підвищення мотивації співробітників тубзакладів в лютому поточного року на рівні обласної ради було вирішено питання про введення для них цільового соціального пакету – надбавка до зарплати і додаткове пенсійне страхування.

Про це кореспонденту УНІАН повідомили у обласному управлінні охорони здоров`я.

Також цього року, на початку березня вперше за всю історію обласної охорони здоров`я серед фтизіатрів був проведений конкурс "Кращий по професії". Номінанти конкурсу одержали грошові призи від Благодійного Фонду Ріната Ахметова "Розвиток України". Фонд зараз закуповує найсучасніші засоби захисту для персоналу тубдиспансерів від професійного зараження.

Крім того, було відмічено, що медичні установи Донецької області забезпечені сьогодні лікарями-фтизіатрами тільки на 65%, серед працюючих фтизіатрів, 43% - це люди пенсійного і передпенсійного віку. За словами фахівців, не було притоку кадрів в цю галузь медицини, оскільки випускників медуніверситетів не влаштовувала ні зарплата, ні умови праці фтизіатра.