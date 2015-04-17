Психологи навчатимуть волонтерів допомагати бійцям АТО долати поствоєнний синдром

Про це сьогодні під час прес-конференції в УНІАН повідомила директор БФ «Співчуття» Катерина Кібарова.

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«Війна не закінчуються для людей, які брали у ній як пряму так і опосередковану участь. Людина, яка вийшла з війни, може бути зовні здоровою, але продовжувати воювати всередині себе з оточуючим світом… Поствоєнний синдром може торкнутись не лише хлопців, які воювали в зоні АТО, а й вимушених переселенців і дітей, які там проживали… До нас звернулись американські психологи, які готові на даний момент створити книги, методичні посібники для волонтерів на території України. Вони пропонують ініціювати створення робочої групи, яку може очолити психолог Тіна Берадзе, щоб готувати психологів-волонтерів, котрі опікуватимуться постсиндромом. Таким чином, волонтери-психологи, які будуть проходити спеціалізовані курси, зможуть надавати правильну допомогу тим людям, які цього потребують», - розповіла вона.

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У свою чергу психолог Тіна Берадзе наголосила на тому, що для того, аби лікувати поствоєнний синдром, потрібно мати відповідні знання та пройти обов’язкову підготовку.

«На превеликий жаль, ми не готові до цього, немає підготовлених кадрів… Це дуже важливо – не братись за лікування того, чого ви не можете і у вас немає лікарської освіти, бо непрофесіонали можуть довести людину до суїциду. Я готова передати свої знання і досвід», - сказала вона.

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Голова БФ «Операція Маестро» Володимир Капітонов наголосив ще на одному питанні – важливості економічних реформ, які необхідні Україні, зокрема, і для того аби хлопці, які повертатимуться з зони АТО, були забезпечені робочими місцями.