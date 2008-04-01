Простий засіб боротьби з високим тиском

Ізраїльські учені змогли знайти, ймовірно, найприємніший спосіб боротьби з однією з найголовніших недуг сучасності.

За результатами нового дослідження проведеного епідеміологом д-ром Мішелем Балайшем, в тих будинках, де тримають собак, у дітей рідше спостерігаються проблеми з тиском, ніж у тих сім`ях, де немає цих тварин.

В ході дослідження, що проводилося спільно з Інститутом епідеміології Гартнера, дитячим відділенням лікарні "Шива" і Єврейським університетом в Єрусалимі, було перевірено 228 дітей у віці від 7 до 9 років.

Раніше вчені неодноразово демонстрували взаємозв`язок між наявністю тієї або іншої домашньої тварини і здоров`ям людини, але всі вони стосувалися дорослих.

По словах Балайша, приблизно третина дітей страждає від підвищеного тиску або буде схильна до гіпертонії в майбутньому. Він відзначає, що поява в будинку собаки може запобігти розповсюдженню недуги.

Mignews.com