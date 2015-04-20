Уряд Словаччини надіслав до України ліки для шпиталів на Сході
Уряд Словаччини надіслав до України ліки для шпиталів та притулків на Сході
Це зокрема сучасні препарати для хворих на сухоти, бронхіт та ревматизм. Вантаж повезуть волонтери Української православної церкви Київського патріархату, повідомляє 5-ий канал.
Про допомогу вірян попросив сам Патріарх Філарет.
"Отримали від Словацького уряду оці медикаменти. Ще отримаєм і направим їх туди в Маріуполь. Бо там дуже потребують у лікарнях цих ліків", - повідомив Філарет.
"Крім того ми закуповуємо тисячу комплектів одягу і взуття для батальйонів, які не мають обмундирування. Ми їм машини швидкої допомоги і машини для пересування. Тобто, все що можемо, робимо і будемо робить до перемоги", - додав він.
Як ми уже повідомляли раніше, медикаменти для Маріуполя у терміновому порядку зібрали столичні волонтери. Спільними зусиллями, та за підтримки небайдужих українців автівка з ліками вже сьогодні вночі буде у місті.