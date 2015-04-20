З початку року на сході України загинули близько 400 цивільних осіб – ООН

Такі дані оприлюднила прес-секретар Управління ООН з прав людини Равіна Шамдасані, повідомляє ВВС.

З квітня 2014 року загинули 6116 людей, 15 474 зазнали поранень.

"Лише в 2015 році приблизно 400 мирних жителів були вбиті в результаті невибіркових обстрілів житлових районів, а також в результаті підриву на мінах і інших снарядах на територіях, що перебувають під контролем як уряду, так і озброєних груп", - сказала представник Управління ООН з прав людини на брифінгу в Женеві.

За її словами, реальні цифри можуть виявитися значно вищими, оскільки сотні людей вважаються зниклими безвісти, а сотні тіл ще не впізнані.

В ООН побоюються ескалації конфлікту.

"Надходять повідомлення про активізацію бойових дій, особливо в районі донецького аеропорту та поблизу села Широкине в Донецькій області...", - заявила Шамдасані.

За рік після початку конфлікту в Україні вже більш як 1,2 млн людей стали внутрішньо переміщеними, з них понад 154 тисячі – діти. Про це представництво ООН повідомило у своєму Twitter.

В ООН закликали усі сторони конфлікту дотримуватися мінських домовленостей.