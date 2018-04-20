За ранньої діагностики 95% хворих з меланомою виліковуються - медики

24 квітня в Україні пройде день боротьби з меланомою.

Про це на прес-конференції в УНІАН повідомив головний дерматовенеролог Міністерства охорони здоров’я України Віктор Степаненко.

«24 квітня, за підтримки МОЗ, у всіх обласних, районних дерматологічних закладах України будуть проводиться безкоштовні огляди щодо виявлення різних новоутворень на шкірі. Усі відповідні заклади забезпечені дерматоскопами, що дозволяє попередньо виявляти наявність злоякісності чи доброякісності відповідних пухлин. Але остаточний діагноз «меланома» чи «рак шкіри» встановлюється тільки патогістологічно у відповідних лабораторіях», - сказав Степаненко.

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За його словами, цей день проводиться в Україні з 2009 року, згідно з протоколом приєднання України до Всесвітньої програми «Євромеланома», учасниками якої є понад 20 країн Європи.

«За даними ВОЗ, у світі зростають показники злоякісних новоутворень шкіри. Зумовлено це різними чинниками серед яких є, насамперед, зростання інтенсивності природного ультрафіолетового опромінення, безконтрольне використання штучного ультрафіолетового опромінення у медичній та косметологічній практиці та певними вроджених чинників», - сказав головний дерматолог.

Медик підкреслив, що українці не достатньо володіють інформацією щодо шкідливого впливу надмірного сонячного опромінення на розвиток злоякісних захворювань шкіри.

«Напередодні літнього сезону необхідно пам’ятати про дозоване сонячне опромінення. Необхідно своєчасно звертатися до лікарів-дерматологів, якщо на шкірі є новоутворення, зокрема, пігментні невуси. Меланома є надзвичайно злоякісною, має блискавичний перебіг», - наголосив Степаненко.

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Він підкреслив, що у країнах Європи проблема меланоми вирішується на засадах ранньої діагностики з подальшим лікуванням.

«Це дозволяє досягти виліковування у 95% випадків. У більшості країн світу діагностика та лікування злоякісних пухлин є компетенцією дерматологів (від діагностики до лікування онкологічних хвороб). Дерматологічна служба України ще не готова до повного циклу курації хворих з пухлинами шкіри. На сьогодні у більшості дерматологічних закладів, диспансерів відсутні можливості для апаратної та цистологічної діагностики пухлин шкіри. Тим більше для хірургічної та променевої терапії», - зауважив Степаненко.

За його словами, смертність в Україні внаслідок меланоми сягає 95%.

«Якщо порівняти з європейськими країнами там смертність – близько 5%. Така різниця обумовлена своєчасною ранньою діагностикою», - сказав Степаненко.

Cтарший науковий співробітник відділення пухлин шкіри та м’яких тканин Національного інституту раку Марія Кукушкіна наголосила, що за останніми даними канцер-реєстру за 2013 рік в Україні було зареєстровано майже 3,5 тисячі випадків меланоми.

«Порівняно з даними 30-річної давності показники захворюваності меланоми шкіри зросли утричі. Причини зростання пов’язані з інсоляцією, необдуманим використанням штучного та природного ультрафіолету. Зростання захворюваності пов’язане, зокрема, й з раннім виявленням раку шкіри. Усе більше лікарів можуть діагностувати це захворювання на ранній стадії завдяки, зокрема, й впровадженню, такого методу, як дерматоскопія. З іншого боку, усе більше пацієнтів дізнаються про те, що є таке захворювання, про ознаки злоякісності», - сказала Кукушкіна.

Вона також поінформувала, що в Україні показники захворюваності на меланому – 7 людей на сто тисяч, водночас в Австралії та Новій Зеландії захворюваність значно вища – близько 50 людей на сто тисяч, у Скандинавських країнах – 15-16 на сто тисяч населення.

«Але, на жаль, у нашій країні товщина меланоми (а саме вона визначає стадію захворювання) значно вища, ніж у цих країнах. Там пацієнти в основному звертаються з приводу тонких меланом. Там дуже розвинуті програми щодо інформування населення. Майже кожен мешканець знає про ознаки злоякісності родимок та знає у яких випадках треба бігти до лікаря, коли виявив зміни у родимці», - сказала лікар.

Медик підкреслила, що виживаність при меланомі залежить від стадії захворювання, при якій розпочато лікування.

«Якщо ми говоримо про першу А стадію захворювання (тонких меланом, товщиною до 1 мм), тоді виживаність пацієнта в Україні, як і в цивілізованих країнах, - 95-98%. На 3-й стадії виживаність пацієнтів близько 60%, і навіть за 4- стадії є незначна кількість пацієнтів (близько 5%), які переживають 5-річну межу. Це дуже важливо. Пацієнти з меланомою мають знати, що лікарі поряд, і боротимуться за них стільки, скільки потрібно. Навіть, якщо у пацієнта 3-тя та 4-та стадія, у нього є шанс на те, щоб цю хворобу подолати і треба за нього боротися», - наголосила Кукушкіна.

Лікар також акцентувала на основних ознаках меланоми, а також закликала не боятися звертатися до лікарів-онкологів.

«Якщо у пацієнта є родимка і є ознаки зміни цієї родимки, зокрема виникнення асиметрії, діаметр родимки більше 6 мм, зміна кольору – як у бік потемніння, так і у бік посвітління, якщо є зміна країв (нерівні), потрібно звернутися, тривожить зуд, виділення – або крові, або прозорої рідини. З такою родимкою необхідно звернутися до лікаря. Симптоми оцінюються у комплексі. При підозрі на злоякісність, пацієнта обов’язково направлять до онколога», - наголосила медик.