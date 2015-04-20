Пацієнтам з діабетом відшкодовуватимуть кошти за інсулін - МОЗ

Про це в ефірі телеканалу "Інтер" розповіла перший заступник міністра охорони здоров'я Олександра Павленко, пише rbc.ua.

"Реімбурсація - це фактично відшкодування витрачених коштів, які людина витратила на покупку лікарського засобу. І ми б хотіли успішно реалізувати цей механізм в Україні. Зараз ми запускаємо його як пілотний проект щодо інсуліну, для інсулінозалежних людей, як товар дуже важливої значущості", - сказала Павленко.

За словами заступника міністра, до кінця року, крім інсуліну, в список додадуть ще більший перелік ліків.

"Ми переведемо до кінця року цей інструмент глобально на ширший спектр ліків. Є група товарів, група лікарських засобів, які відшкодовуються на 100%. Ну, якщо ми говоримо про такі товари, як інсулін. Тому що це досить серйозний лікарський засіб, який застосовується дуже активно, постійно, щодня і несе великі витрати", - підкреслила заступник міністра.