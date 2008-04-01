Американські кардіологи відмінили дихання «рот в рот» при зупинці серця

Швидкі інтенсивні натискання грудної клітки є оптимальним методом серцево-легеневої реанімації при раптовій зупинці серця у дорослих. Згідно новим рекомендаціям Американської кардіологічної асоціації, проводити дихання «рот в рот» необов`язково.

При раптовій втраті свідомості і зупинці серця у дорослої людини необхідно зробити дві речі: набрати телефон служби порятунку і почати швидкі інтенсивні натискання на середину грудної клітки постраждалого, повідомив один із авторів нових рекомендацій, професор Університету Огайо Майкл Сейр (Michael Sayre). Він зазначив, що дихання «рот в рот» не проводиться, а непрямий масаж серця – бажано 100 натискань на хвилину - має бути безперервним аж до приїзду швидкої допомоги.

Фахівці підкреслили, що відмова від дихання «рот в рот» стосується лише дорослих людей із раптовою зупинкою серця. У дітей, а також у випадку передозування наркотиків як і раніше рекомендується чергувати штучне дихання з непрямим масажем серця.

Нові рекомендації Американської кардіологічної асоціації були прийняті після аналізу результатів трьох досліджень, проведених минулого року. З`ясувалося, що безперервний масаж серця анітрохи не поступається традиційному методу штучно-легеневої реанімації. За словами фахівців, в перші хвилини після зупинки серця необхідності в штучному диханні немає, оскільки кров постраждалого все ще насичена киснем. Набагато важливіше максимально швидко відновити кровотік за допомогою натискань грудної клітки, не витрачаючи часу на дихання «рот в рот», вважають реаніматологи.

Лише у США близько 310 тисяч чоловік щорічно вмирають від раптової зупинки серця. За статистикою, у випадку якщо приступ відбувається поза стінами лікарні, шанс на виживання становить приблизно 6%. При швидкому і правильному проведенні реанімації ймовірність виживання подвоюється або навіть потроюється, стверджують учені. Відмова від неприємної для багатьох людей техніки дихання «рот в рот» полегшить проведення реанімації, і ймовірно, призведе до того, що хворі стануть частіше одержувати першу допомогу на вулицях, сподіваються фахівці.

medportal.ru