Чим корисний йогурт для здоров'я

Йогурт - один з найпопулярніших кисломолочних продуктів на сьогодні. А все тому, що крім своїх смакових якостей, цей продукт також має благотворний вплив на здоров'я людини. Сьогодні ми розповімо, чим корисний йогурт і чому його потрібно регулярно вживати в їжу.

Користь йогурту полягає не тільки в його складі, але і впливі на ключові процеси організму, пише sunny7.ua. Досить часто цей продукт прирівнюють до ліків проблем травної системи, а так само використовують у якості обов'язкового компонента дієтичного харчування.

Чим корисний йогурт

1. Йогурт - багате джерело білка, кальцію, калію і вітаміну В. Саме тому він корисний для кісток, серця і судин. Так, в середньому, у склянці йогурту міститься близько 8 грам білка і 400 міліграм кальцію.

2. Йогурт - засіб номер один в лікуванні дисбактеріозу, бо містить в своєму складі корисні для організму бактерії. До того ж, йогурт не містить чистої лактози, а тому може бути гідною заміною молока для людей, які страждають непереносимістю лактози.

3. Розмірковуючи про те, чим корисний йогурт, не можна не згадати його ефективність у зниженні ваги і нормалізації травлення. Завдяки своїй високій харчовій цінності і низької калорійності йогурт - просто незамінний в дієтичному меню кожної людини. Він прекрасно втамовує голод, покращує метаболізм і постачає нашому організму корисні речовини.

4. Користь йогурту так само полягає в його протизапальних властивостях, які допомагають очищати шкіру і боротися з інфекцією.

Тепер ви знаєте, чим корисний йогурт для нашого здоров'я і фігури. Ці основні факти про користь йогурту є яскравим аргументом того, що цей продукт має бути обов'язковою складовою меню кожної людини.