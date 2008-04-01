Створено пристрій для самогубства смертельно хворих

У Німеччині розроблена машина для самогубств, яка дозволить самовільно піти з життя важкохворим жителям країн, в яких заборонена евтаназія.

Пристрій дозволить самогубцям самостійно зробити собі ін`єкцію хлориду калію, вживаного для страт у ряді штатів в США, повідомляє The Times.

Для того, щоб накласти на себе руки, пацієнтам потрібно буде орендувати машину, вставити голку і натиснути на кнопку для введення смертоносної речовини. На переконання прихильників нового пристрою, смерть наступатиме за лічені секунди, проте у будь-якому випадку точну дозу хлориду калія для швидкої евтаназії повинні встановлювати фахівці.

Активну підтримку новій розробці виразив німецький політик, лікар Роджер Куш (Roger Kusch). За його словами, машина для самогубств стане законним способом позбавлення від мук для смертельно хворих людей.

Lenta.ru