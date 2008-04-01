У Китаї зростає кількість довгожителів

До 102 зросла кількість довгожителів у віці старше 100 років в м.Сіань - адміністративному центрі китайської провінції Шеньсі. Такі статистичні дані опублікувало сьогодні агентство Сіньхуа.

Таким чином, за останні 10 років в Сіані подвоїлася кількість таких довгожителів. Якщо в 2000 році їх число склало лише 50 чоловік, то в 2004 - 84 людини, а цього року - 102 людини, зокрема 87 жінок і 15 чоловіків, самому старшому з них вже виконалося 112 років. За попередньою оцінкою, в найближчі п`ять років в Сіані буде відмічено значне зростання кількості довгожителів старше ста.

В даний час, за даними статистики, в місті проживають в цілому 1,08 млн. немолодих і літніх у віці старше 60 років, що склало 13,8 відсотка чисельності населення міста, зокрема близько 100 тисяч чоловік у віці старше 80 років, близько 7 тисяч осіб - старше 90 років.

ami-tass.ru