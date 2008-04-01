Британського лікаря покарали за десятки пропущених випадків раку

Генеральна медична рада Великобританії відсторонила на рік від практики рентгенолога, що визнав здоровими 20 жінок із злоякісними пухлинами молочної залози. Як показало розслідування, доктором Аміадом Хусейном було поставлено в цілому 176 помилкових діагнозів, а одна з його пацієнток згодом померла від онкологічного захворювання.

Систематичні помилки при читанні мамограм пацієнток, допущені Хусейном в період роботи в лікарнях Траффорда і Північного Манчестера, були виявлені в кінці 2005 року. В результаті на нові обстеження було направлено більше 2,5 тисяч жінок.

Аналіз дій рентгенолога, проведений незалежними експертами, показав, що частка помилкових діагнозів, поставлених Хусейном, досягала 11,3%. В ході розгляду справи лікар визнав свою некомпетентність, і дав зобов`язання змінити спеціалізацію.

При визначенні санкцій некомпетентному лікареві комісія Генеральної медичної ради врахувала свідоцтва колишніх колег Хусейна про те, що у зв`язку з постійним браком персоналу у відділеннях радіології йому доводилося працювати в надзвичайно несприятливих умовах.

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