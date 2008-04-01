Катерина Ющенко і Лора Буш зустрілись з активістами руху з протидії раку молочної залози

Перша леді США Лора БУШ і дружина Президента України Катерина ЮЩЕНКО провели зустріч з активістами руху з протидії раку молочної залози та жінками, що здолали цю хворобу.

Як передає кореспондент УНІАН, у зустрічі також взяла участь дружина посла США в Україні Дебора ТЕЙЛОР, директор Департаменту медичних програм фонду «Україна 3000» Віра ПАВЛЮК та активісти руху з протидії раку молочної залози.

Учасники зустрічі констатували, що жінки в Україні стикаються з низкою великих проблем, пов’язаних з ранньою діагностикою та лікуванням раку молочної залози, оскільки вартість маммографії висока і доступ до неї обмежений.

Згідно з даними Національного канцер-реєстру України, рівень захворюваності на рак молочної залози становить 33,8 на 100 тисяч жінок на рік, а рівень смертності – 16,3 на 100 жінок, тобто рівень смертності становить майже 49%.

Активісти руху розповіли, як вони проводять роз’яснювальну роботу з пацієнтами щодо варіантів обстеження та лікування хвороби.