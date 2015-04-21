Працівники бригад швидкої допомоги отримуватимуть надбавки

Як передає кореспондент УНІАН, за дане рішення проголосував 251 із 328 народних депутатів, зареєстрованих у сесійній залі.

Законопроектом передбачено встановити, що працівникам системи екстреної медичної допомоги, у тому числі працівникам бригад екстреної (швидкої) медичної допомоги (лікар, фельдшер, медична сестра, водій) виплачується надбавка за особливий характер праці у розмірі до 20% посадового окладу (з підвищеннями), надбавка за особливі умови праці у розмірі до 20% посадового окладу (з підвищеннями), матеріальна допомога для вирішення соціально-побутових питань у розмірі одного посадового окладу на рік на підставі рішення керівника закладу охорони здоров’я, а керівникам закладів охорони здоров’я - за рішенням керівника органу вищого рівня у межах фонду заробітної плати, затвердженого у кошторисах.

Зазначені надбавки виплачуються працівникам системи екстреної медичної допомоги, у тому числі працівникам бригад екстреної (швидкої) медичної допомоги щомісяця за фактично відпрацьований час за основним місцем роботи, а також тим, що працюють за сумісництвом.