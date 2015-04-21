Людей, які утримують дитину-інваліда, звільнили від призову
11:56, 21 квітня 2015Країна
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Верховна Рада прийняла закон про внесення змін до статті 23 Закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію" (щодо посилення захисту прав дітей-інвалідів; № 2011).
Парламент звільнив від призову під час мобілізації людей, на утриманні яких знаходиться дитина-інвалід підгрупи А
Фото УНІАН
Як передає кореспондент УНІАН, за це рішення проголосували 282 народних депутата із 336 зареєстрованих у сесійній залі.
Законом у ст. 23 «Відстрочка від призову на військову службу під час мобілізації» встановлюється, що не підлягають призову на військову службу під час мобілізації військовозобов'язані (жінки та чоловіки), на утриманні яких перебуває дитина-інвалід підгрупи А віком до 18 років.
Закон набирає чинності з дня наступного за днем його опублікування.
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