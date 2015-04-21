Людей, які утримують дитину-інваліда, звільнили від призову

Як передає кореспондент УНІАН, за це рішення проголосували 282 народних депутата із 336 зареєстрованих у сесійній залі.

Законом у ст. 23 «Відстрочка від призову на військову службу під час мобілізації» встановлюється, що не підлягають призову на військову службу під час мобілізації військовозобов'язані (жінки та чоловіки), на утриманні яких перебуває дитина-інвалід підгрупи А віком до 18 років.

Закон набирає чинності з дня наступного за днем його опублікування.