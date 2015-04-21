Понад 2 млн людей виїхали з Донбасу впродовж року - ООН

Більше половини з них, як випливає з даних ООН, нині перебувають в інших регіонах України, повідомляє Радіо Свобода.

Кількість українців, які виїхали до сусідніх країн з початку конфлікту на Донбасі, перевищила 800 тисяч, йдеться в доповіді Управління ООН з координації гуманітарних питань.

«Згідно з даними Управління верховного комісара ООН у справах біженців, станом на 16 квітня 800 тисяч 961 українець подав запит на отримання притулку, дозволу на проживання чи іншого легального статусу в сусідніх країнах», – сказано в документі.

Майже 660 тисяч осіб офіційно зареєструвалися в Росії, ще 81 тисяча – в Білорусі.

Кількість людей, які виїхали з Донбасу в інші регіони України, до 15 квітня сягнула 1 мільйона 228 тисяч. «Це приблизно на 15 тисяч більше, ніж тижнем раніше», – стверджують в Управлінні ООН з координації гуманітарних питань.

За даними ООН, в результаті бойових дій на сході України з квітня 2014 року загинули понад 6 тисяч 100 людей, понад 15 тисяч 400 поранені.